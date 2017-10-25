08:49 | Формула-1

Ферстаппен может быть наказан за оскорбление стюарда


Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен может быть наказан за резкие высказывания в адрес стюарда "Гран-при США". Как сообщает Auto Motor und Sport, ФИА задумалась над наказанием голландца, который назвал стюарда идиотом, который якобы постоянно его засуживает.

Гнев Ферстаппена вызвало решение о лишении его пяти секунд после гонки в Остине, из-за чего он лишился третьего места и стал четвертым. Его оштрафовали на пять секунд за то, что он обогнал Кими Райкконена, оказавшись всеми четырьмя колесами за пределами трассы.

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