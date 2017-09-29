Ферстаппен - лучший в первой практике "Гран-при Малайзии", Сироткин - десятый

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при Малайзии". Вторым стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо. Стоит отметить, что заезды проходили на мокрой трассе. Замкнул тройку Фернандо Алонсо на "Макларене", за ним расположились пары пилотов "Феррари" и "Мерседеса".
Российский пилот "Рено" Сергей Сироткин, который заменял в этой практике Нико Хюлькенберга, стал десятым.
- Мерседес
- Макларен (команда)
- Феррари
- Фернандо Алонсо
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Макс Ферстаппен
- Рено (Формула-1)