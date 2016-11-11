Ферстаппен - лучший в первой практике "Гран-при Бразилии", Квят - 10-й

В Сан-Паулу завершилась первая сессия практики "Гран-при Бразилии". Лучший результат продемонстрировал Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Второе время занял пилот "Мерседеса" Нико Росберг. Еще один гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо - третий.
У российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята - 10-й результат.
KARIMOFF
Кто-то видимо посмотрел только первые полчаса практики.. 1.Нам, 2-Фер 3-Рос
16:42
storog1977
а на F1news другие результаты)) Лучшее время в первой тренировке показал Льюис Хэмилтон - 1:11.895 с. Макс Ферстаппен уступил ему менее десятой, Нико Росберг - 0,230 с.
16:36