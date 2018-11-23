Ферстаппен - лучший в первой практике "Гран-при Абу-Даби", заменивший Сироткина Кубица - последний

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике заключительной гонки сезона "Гран-при Абу-Даби". Вторым стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо, третьим и четвертым – гонщики "Мерседеса" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Последний досрочно выиграл пятый титул чемпиона "Формулы-1".

Российского пилота Сергея Сироткина за рулем "Уильямса" заменил Роберт Кубица​. Он занял последнее 20-е место.

Ранее стало известно, что "Уильямс" не продлит контракт с Сироткиным, и Кубица заменит его в следующем сезоне.