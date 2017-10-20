Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен лишится не менее 15 мест на старте "Гран-при США". Как сообщает F1i, такое наказание голландец получит за замену компонентов двигателей на его машине сверх квоты. Причем штраф может быть более крупным, поскольку неизвестно точное число деталей, подлежащих замене.
Ранее стало известно, что штрафы на старте гонки получат Нико Хюлькенберг (20 позиций), Брендон Хартли (30 позиций) и Стоффель Вандорн (5 позиций).
comarovp
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23:00
george64
Интересно, а на машине Рика движок меняли? Или он на первом ездит? ))
22:34
КолобокКолобков
Бренда,Хюльк, Макс...Что за движки то у рено???? Когда вот чернушка получит + 30 ???????????
22:14