Ферстаппен извинился за высказывания после "Гран-при США"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен принес извинения представителям Международной автомобильной федерации (FIA) за критику после "Гран-при США". В прошлые выходные голландец получил штраф в пять секунд и из-за этого лишился третьей строчки.
"Хочу извиниться за свой язык, который я использовал после "Гран-при США". Мои комментарии были сделаны сгоряча, я знаю, что слова, которые использовал, были неуместными, и они не были направлены ни на одного человека. Я, конечно же, не собирался кого-либо обидеть, и надеюсь, что мы сможем двигаться дальше и насладимся этим гоночным уик-эндом", - написал Ферстаппен на своей странице в Инстаграме.
Макс Ферстаппен - о своем штрафе: "Один стюард-идиот постоянно пытается меня засудить" //
Отец Ферстаппена - о штрафе сына: "Это какой-то бред. Позор FIA"
Further to what I said during the FIA press conference earlier today, I would once again apologise for the language that I used following the US Grand Prix. My comments were made in the heat of the moment, I know that the words I used were inappropriate and they were not directed at any one person. I certainly did not mean to cause any offence and I hope we can move on and enjoy this race weekend. #keeppushing #MexicoGP 🇲🇽
КолобокКолобков
hardcore f1 fan___Уже бесполезно спорить. Мисс Рязань сказала- прогиб, значит прогиб. :(
12:44
hardcore f1 fan
Не пойму в чём сдесь прогиб? Признать что наболтал ерунды в сердцах тоже не каждый может. Ну допустим упёрся он рогами в землю, послал всех ещё далше и никаких извинений. Как следствие лишат гонки и чего он этим добился бы? Уважения гопоты и злорадства Изькиных болел? Ага щасс.... Максимка хоть и борзый через край но не отбитый на всю голову.
12:36
КолобокКолобков
Слушайте, но вот я просто перевёл текст в гугл-переводчике. **В дополнение к тому, что я сказал сегодня на пресс-конференции FIA, я еще раз извинился за язык, который я использовал после Гран-при США. Мои комментарии были сделаны в разгар момента, я знаю, что слова, которые я использовал, были неуместными, и они не были направлены ни на одного человека. Я, конечно же, не собирался причинять какое-либо правонарушение, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше и наслаждаться этим гоночным уикендом.** Если кто-то в этом видит извинение перед судьёй- идиотом , я уже бессилен. Вот,что сказал Макс до этого-**Я провел отличную гонку, и это главная эмоция. Но я назвал стюарда идиотом и не заберу слова обратно.(с)** И я так и не увидел, где он забрал назад слова про судью-идиота. Обескровленным патриотам что-то мерещится много в последнее время. Как изька то? Не спился пока?
12:33
WildCat-2k
Трепло и ссыкунишка! Если считаешь себя правым - отстаивай! А если нет - то в след. раз тупо заткнись! Мальчику показали его место.
12:24
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___Ну так он разве взял слова назад? И перед стюардом- идиотом он не извинился. Он как-бы обращается к своим болельщикам. Типа "Хочу извиниться за свой яык"(с). Не хочу даже спор затевать,всё равно никого тут не переубедишь. Совет старейшин же решил , что "Макс прогнулся"(с). Ну значит примем такое решение- прогнулся. Просто для примера. Вот я скажу "Иннка из Рязани- ведьма!". А через неделю напишу, например Дракону -"Извини меня за мой язык, это я сгоряча, не хотел никого обидеть". На деле перед Иннкой я не извинился, но вот признал, что сгоряча и бла-бла-бла...Очень всё верно Макс написал и грамотно.Не смотря на мнение большинства , я не вижу здесь никакого прогиба.
12:22
Джерри. Без Тома.
Колобок придёт и назовет всех баранами. И скажет, что такие наказания лишь закаляют характер будущего десятикратного. А кто не согласен - тому постер Бренды в нижнем белье заказным письмом.
12:18
abs68
как змей весь вертится, то не возьмет своих слов, теперь извините, двуличность мужчине не к чему. слова не мужа а мальчика, но марко любит таких двуличных, сам весь такой же и таких же подбирает, теперь вот новый экземпляр под именем Брендон или Бренда тоже не поймешь. Прямо какой то клубок змей, от Ред Булла как их извивает то.
12:15
Джерри. Без Тома.
Все они включают заднюю. Уж если Тефтель извинился перед Чарли, то Масяне сам бог велел публично покаяться за свой грязный язык.
12:09
tagov
Ща придет Колобок и скажет что не так поняли и еще что то про дочь офицера ))
12:09
shpasic
слабак!))
12:06
Джерри. Без Тома.
Аха-ха. А клялся, что не возьмёт свои слова обратно.)))
12:05
anseal-nsk
Ожидаемо включил заднюю. Ничего, с папашей бухнет по окончанию сезона, уже наверное можно будет по возрасту, и не такие слова выучит. Зеленый просто еще...
12:01
tagov
Прогнулся и подлизал... Фу таким быть!
11:55