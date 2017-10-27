Ферстаппен извинился за высказывания после "Гран-при США"

Пилот "Ред Булл"​ Макс Ферстаппен принес извинения представителям Международной автомобильной федерации (FIA) за критику после "Гран-при США". В прошлые выходные голландец получил штраф в пять секунд и из-за этого лишился третьей строчки.

"Хочу извиниться за свой язык, который я использовал после "Гран-при США". Мои комментарии были сделаны сгоряча, я знаю, что слова, которые использовал, были неуместными, и они не были направлены ни на одного человека. Я, конечно же, не собирался кого-либо обидеть, и надеюсь, что мы сможем двигаться дальше и насладимся этим гоночным уик-эндом", - написал Ферстаппен на своей странице в Инстаграме.

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