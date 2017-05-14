Ферстаппен и Райкконен столкнулись на старте гонки "Гран-при Испании"

На старте гонки "Гран-при Испании" произошло столкновение в группе лидеров. В плотной борьбе Макс Ферстаппен на "Ред Булле" столкнулся с Кими Райкконеном на "Феррари" при попытке атаки. При этом самого Райкконена в заднее колесо ударил до этого Валттери Боттас на "Мерседесе". Оба болида вылетели с трассы после первого поворота. Из-за сильных повреждений передней подвески Ферстаппен и Райкконен вынуждены были сойти с дистанции.

Комиссары расследовали столкновение пилотов, однако наказаний вынесено не было, поскольку инцидент определен как гоночный.