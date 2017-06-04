Ферстаппен хотел бы принять участие в "Гран-при Голландии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен хотел бы, чтобы в календарь "Формулы-1" вернулся "Гран-при Турции". Он проводился с 2005 по 2011 год. Также, по словам голландца, он бы хотел принять участие в домашнем этапе на трассе "Зандворт". Там в последний раз гонка состоялась в 1985 году.

– Я бы хотел, чтобы в календаре вновь был "Гран-при Турции", – цитирует Ферстаппена crash.net. – Слышал, что это отличная гонка. Также было бы здорово вернуть в чемпионат гонку на трассе "Зандворт". Это особенная трасса. Тем более, для меня это был бы домашний этап.