Ферстаппен чуть не потерял сознание после первой тренировки "Гран-при Малайзии"

Пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену после окончания первой пятничной тренировки "Гран-при Малайзии" стало плохо из-за жары и обезвоживания. Голландец почувствовал головокружение сразу после того, как покинул болид.
– Вероятно, я слишком быстро вышел из машины, – цитирует F1i Ферстаппен. – Я почувствовал головокружение, поэтому был вынужден сразу сесть. Но во второй тренировке все было в порядке.
Hammer on it
Согласен на все 100 %
13:31
Rbluecat
А нефиг пацанам безусым в Ф1 делать. В школу еще ходить надо.
12:20