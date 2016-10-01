11:49 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен чуть не потерял сознание после первой тренировки "Гран-при Малайзии"

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Пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену после окончания первой пятничной тренировки "Гран-при Малайзии" стало плохо из-за жары и обезвоживания. Голландец почувствовал головокружение сразу после того, как покинул болид.

– Вероятно, я слишком быстро вышел из машины, – цитирует F1i Ферстаппен. – Я почувствовал головокружение, поэтому был вынужден сразу сесть. Но во второй тренировке все было в порядке.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Hammer on it

Согласен на все 100 %

13:31

Rbluecat

А нефиг пацанам безусым в Ф1 делать. В школу еще ходить надо.

12:20

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