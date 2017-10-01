"Феррари" заменила силовую установку на болиде Феттеля

"Феррари" приняла решение заменить элементы силовой установки на болиде Себастьяна Феттеля перед началом гонки "Гран-при Малайзии", сообщает Autosport. В числе прочего, немец получил пятый двигатель внутреннего сгорания, пятый MGU-H, а также пятую турбину.

Напомним, накануне в квалификации гонщик не смог показать время из-за проблем с двигателем, в результате чего занял 20-е место на стартовой решетке.

Итальянская "конюшня" решила использовать стартовую позицию Феттеля для обновления болида. Формально, за замену силовой установки его должны были оштрафовать на 20 позиций.