"Феррари" просит пересмотреть наказание Феттеля в Мексике

"Феррари" подала запрос на пересмотр наказания Себастьяна Феттеля за инцидент со сменой траектории во время "Гран-при Мексики", информирует Autosport. Феттелю дали 10-секундное наказание и два штрафных очка, после чего немец оказался только пятым по результатам гонки.

"Феррари" направила запрос стюардам "Гран-при Мексики" на пересмотр решения наказать Феттеля за нарушение статьи 27.5 Спортивного регламента – ни один автомобиль не должен при движении представлять опасность для других гонщиков. Данное правило действует с "Гран-при США" и было впервые применено в Мексике.

В "Феррари" считают, что после того, как стали известны новые подробности уже после принятия решения, в соответствии со статьей 14.1 Международного спортивного кодекса, оно может быть пересмотрено. В итальянской команде понимают, что это никак не повлияет на расклад сил в чемпионате, но тем не менее, это важно для будущих прецедентов, поскольку необходимо внести ясность в применение этого правила. Таким образом, в "Феррари" считают, что стюарды должны пересмотреть вердикт.