21:35 10 ноября | ФОРМУЛА-1

"Феррари" просит пересмотреть наказание Феттеля в Мексике

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"Феррари" подала запрос на пересмотр наказания Себастьяна Феттеля за инцидент со сменой траектории во время "Гран-при Мексики", информирует Autosport. Феттелю дали 10-секундное наказание и два штрафных очка, после чего немец оказался только пятым по результатам гонки.

 
Вчера. Мехико. Льюис ХЭМИЛТОН (слева) и Себастьян ФЕТТЕЛЬ на подиуме "Гран-при Мексики".Ферстаппен вывел Феттеля. Росберг скопировал Хэмилтона

"Феррари" направила запрос стюардам "Гран-при Мексики" на пересмотр решения наказать Феттеля за нарушение статьи 27.5 Спортивного регламента – ни один автомобиль не должен при движении представлять опасность для других гонщиков. Данное правило действует с "Гран-при США" и было впервые применено в Мексике.

В "Феррари" считают, что после того, как стали известны новые подробности уже после принятия решения, в соответствии со статьей 14.1 Международного спортивного кодекса, оно может быть пересмотрено. В итальянской команде понимают, что это никак не повлияет на расклад сил в чемпионате, но тем не менее, это важно для будущих прецедентов, поскольку необходимо внести ясность в применение этого правила. Таким образом, в "Феррари" считают, что стюарды должны пересмотреть вердикт.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38076-ferrari-trebuet-peresmotra-nakazaniya-fettelya-v-meksike

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КОММЕНТАРИИ (2)
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hardcore f1 fan

КК и в каком месте ты вычитал что это Феттель подал запрос на пересмотр наказания ? В таком случае весь бред Марко и Хорнера можно так же смело приписывать Максу. Зачем ныть по поводу апеляции Феррари если ФИА не в состояни придумать чёткий реламент без серых зон? Каждая команда будь это АМГ или Манор старается выжать максимум любыми средствами в рамках регламента.

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КолобокКолобков

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