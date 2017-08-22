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13:55 | ФОРМУЛА-1

"Феррари" продлила контракт с Райкконеном

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Команда "Формулы-1" "Феррари" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с финским гонщиком Кими Райкконеном. Новое соглашение между итальянской конюшней и чемпионом мира 2007 года рассчитано на сезон-2018.

Лучший результат 37-летнего пилота – второе место на этапах "Королевских гонок" в Монако и Венгрии.

Райкконен выступал в "Феррари" с 2007 по 2009 год, завоевав в первый год единственный чемпионский титул. В 2014 году он вернулся в итальянскую команду.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Raiben44

Придется ещё годик формулу посмотреть. Ибо кроме Кими сотреть особо не накого.

14:05