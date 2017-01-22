"Феррари" может лишиться дополнительных отчислений за "историческую значимость"

Новые владельцы "Формулы-1" могут пересмотреть систему распределения финансов между командами. Как сообщает Motorsport, представители компании Liberty Media намекнули, что постараются сделать распределение доходов более сбалансированным. Особенно это касается "Феррари", которая имеет преференции и получает 90 миллионов долларов за так называемую "историческую значимость".

По словам представителя акционера "Формулы-1", "Феррари" имеет хорошие позиции, чтобы самостоятельно привлекать значительные спонсорские ресурсы.