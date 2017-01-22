10:39 22 января | ФОРМУЛА-1

"Феррари" может лишиться дополнительных отчислений за "историческую значимость"

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Новые владельцы "Формулы-1" могут пересмотреть систему распределения финансов между командами. Как сообщает Motorsport, представители компании Liberty Media намекнули, что постараются сделать распределение доходов более сбалансированным. Особенно это касается "Феррари", которая имеет преференции и получает 90 миллионов долларов за так называемую "историческую значимость".

По словам представителя акционера "Формулы-1", "Феррари" имеет хорошие позиции, чтобы самостоятельно привлекать значительные спонсорские ресурсы.

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