"Феррари" изменила логотип

"Феррари" в 2018 году изменила логотип. Как сообщает F1i, это было сделано, чтобы дистанцироваться от бывшего спонсора команды Marlboro, с которой ассоциировался предыдущий логотип.
При этом "Феррари" продлила контракт с материнской компаний Marlboro Philip Morris, которая продвигает свой новый продукт – электронные сигареты IQOS.
logo change on Instagram, Facebook, Twitter and web site of the Scuderia Ferrari #ForzaFerrari pic.twitter.com/Z8oUMzR32o– ForzaFerrariEN (@ForzaFerrariEN) 2 января 2018 г.