"Феррари" изменила логотип

"Феррари" в 2018 году изменила логотип. Как сообщает F1i, это было сделано, чтобы дистанцироваться от бывшего спонсора команды Marlboro, с которой ассоциировался предыдущий логотип.

При этом "Феррари" продлила контракт с материнской компаний Marlboro Philip Morris, которая продвигает свой новый продукт – электронные сигареты IQOS.