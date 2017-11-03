"Феррари" грозится покинуть "Формулу-1"?

Президент "Феррари" Серджио Маркионне отметил, что "Формула-1" является неотъемлемой частью его команды. Он также подчеркнул, что если не будут созданы условия, в результате которых итальянский бренд укрепит свое положение на рынке, то они покинут "Формулу-1"
– "Формула 1" является частью нашей ДНК со дня нашего основания, – цитирует F1i Маркионе. Но если мы изменим песочницу до такой степени, что она станет неузнаваемой, то я больше не хочу в ней играть.
У Liberty Media есть пара хороших идей, одна из которых сводится к снижению расходов команд – я думаю, что это неплохо. Но я считаю, что необходимо абсолютно четко заявить: если не будут сформированы условия, в результате которых наш бренд укрепит свое положение на рынке, то мы не будем во всем этом участвовать.
titan2313
Давно пора! Это уже не та гонка, которая вызывала ажиотаж во всём мире!
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