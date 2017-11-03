14:10 | Формула-1

"Феррари" грозится покинуть "Формулу-1"?

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Президент "Феррари" Серджио Маркионне отметил, что "Формула-1" является неотъемлемой частью его команды. Он также подчеркнул, что если не будут созданы условия, в результате которых итальянский бренд укрепит свое положение на рынке, то они покинут "Формулу-1"

– "Формула 1" является частью нашей ДНК со дня нашего основания, – цитирует F1i Маркионе. Но если мы изменим песочницу до такой степени, что она станет неузнаваемой, то я больше не хочу в ней играть.

У Liberty Media есть пара хороших идей, одна из которых сводится к снижению расходов команд – я думаю, что это неплохо. Но я считаю, что необходимо абсолютно четко заявить: если не будут сформированы условия, в результате которых наш бренд укрепит свое положение на рынке, то мы не будем во всем этом участвовать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

Давно пора! Это уже не та гонка, которая вызывала ажиотаж во всём мире!

14:40