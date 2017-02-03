"Феррари" готова купить часть акций "Формулы-1"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне не исключил, что его компания может приобрести часть акций "Формулы-1". Ранее новые владельцы гоночной серии объявили, что готовы продать миноритарную долю акций командам на общую сумму 400 миллионов долларов.

– Мы начали изучать возможность покупки акций "Формулы-1", – цитирует F1i Маркьонне. – Ведем переговоры с Liberty Media. Нынешний коллективный договор участников истекает в 2020 году. Мы должны понимать, что будет происходить после этого. "Феррари" должна знать, как окупятся инвестиции в "Формулу-1". Когда появится с этим ясность, нам будет проще решить, участвовать ли в этой сделке.