Фернандо Алонсо: "Знаем, на что рассчитывать с моторами "Рено"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо сообщил, что в ближайшее время команда определится с дальнейшим сотрудничеством с "Хондой". Предполагается, что Макларен расстанется с японским поставщиком моторов и перейдет на силовые установки "Рено".

– Нас ждет важная неделя. "Макларен" примет ряд решений, – цитирует Алонсо Sky Sports F1. – Надеюсь, до "Гран-при Сингапура" уже будут новости, которые мы сможем прокомментировать на выходных.

Что касается моторов "Рено", то "Ред Булл" финишировала на подиуме пять или шесть раз подряд. Поэтому мы знаем, на что можно рассчитывать с этими моторами. Понятно, что у "Мерседеса" тоже хороший мотор. Это видно по выступлениям "Форс Индии", а также форме "Уильямс" в Монце.