Фернандо Алонсо: "Я, в отличие от Феттеля, боролся за титул с "Феррари"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что его сменщик в "Феррари" Себастьян Феттель оказался в гораздо более тяжелой ситуации, чем был он сам в годы выступлений за "Скудерию". Как считает испанец, он по крайней мере боролся за победу в чемпионате, в то время как Феттель за два сезона не был к этому даже близко.

– Я, честно говоря, не сталкивался с таким разочарованием, – цитирует Autosport Алонсо. – Я изо всех сил боролся за титул. До финальной гонки сезона-2010 я лидировал в чемпионате, был даже первым за 10 кругов до финиша решающего этапа в 2012-м. Так что, думаю, ситуация сейчас гораздо хуже.