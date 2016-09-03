Фернандо Алонсо: "Я расстроен тем, что в квалификации мы боролись с "Манором"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался удовлетворен своим 13-м местом по итогам квалификации в Монце. Его напарник по команде Дженсон Баттон стал 15-м, однако на стартовой решетке они оба поднимутся на одно место по причине штрафа пилота "Хаас" Ромена Грожана.

– Наверное, это был ожидаемый результат, – цитирует Autosport Алонсо. – Мы очень неплохо прошли вчерашние тренировки, однако в субботу мы опустились с небес на землю.

Первый сегмент прошел для нас очень трудно, а во второй части квалификации мы поставили новые шины и выкладывались на полную. Мы можем быть довольны собой.

Мы всегда знали, что Монца будет для нас сложным испытанием. Но я все равно расстроен, что мы соревновались с "Манором". Сегодня мы обсудим стратегию, а завтра сможем сами выбирать шины для старта. Мы попытаемся воспользоваться шансом.