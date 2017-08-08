Фернандо Алонсо: "Я поддерживаю систему "ореол"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо поддержал идею ФИА внедрить систему защиты головы пилота "ореол" со следующего года. Отметим, что большинство команд и пилотов против этого.

– Я поддерживаю систему "ореол", – цитирует F1i Алонсо. – Если дополнительная защита поможет спасти жизнь, то ее нужно установить на наших машинах. Я потерял за свою карьеру слишком много друзей, таких как Джастин Уилсон, Жюль Бьянки. Возможно, в каких-то случаях "ореол" мог бы предотвратить трагедию. А с точки зрения эстетики всем не угодишь. Понятие ДНК "Формулы-1" очень относительное. Раньше не было никаких ремней безопасности, например. Безопасность должна быть приоритетом. А время подумать о красоте у нас будет.