Фернандо Алонсо: "Я планирую побороться с "Феррари" уже в этом году"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо уверен, что в оставшихся гонках сезона он сможет навязать борьбу "Феррари". На "Гран-при Италии" гонщики "Скудерии" заняли третье и четвертое места, тогда как Алонсо расположился на 14-м месте, а его партнер Дженсон Баттон – на 12-м.

– Мы сегодня никак не могли набрать очки из-за нашего темпа, – цитирует Autosport Алонсо. – Мы были к этому готовы, и просто наши прогнозы подтвердились. Но, начиная с Сингапура, мы должны регулярно начать попадать в очки, учитывая нынешние показатели автомобиля. В Остине или Абу-Даби мы, возможно, сможем пробраться в топ-5 и побороться с "Феррари".

С Сингапура для нас начнется совершенно другой чемпионат. Наши машины позволяют нам без труда завоевывать очки. Мы знаем, что делаем, понимаем все наши минусы и сильные стороны болидов. Нам должны подойти предстоящие гонки, поэтому мы должны все сделать идеально и заработать как можно больше очков.