Фернандо Алонсо: "Я бы мог спокойно попасть в пятерку, если бы не штраф"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что мог бы показать очень высокий результат в квалификации "Гран-при Италии". Испанец стал 13-м, но получит 35 мест штрафа на стартовой решетке.

– В квалификации я не особо напрягался, – цитирует F1i Алонсо. – Поскольку стартую все равно последним, я хотел сэкономить шины. И двигатель работал в экономном режиме. Но когда вижу время, которое показывали пилоты в третьем сегменте, понимаю, что мог бы спокойно подняться в первую пятерку, если бы не этот штраф. Но надеюсь, что в гонке смогу что-то показать. Мне нравится гоняться на мокрой трассе.