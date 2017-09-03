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Фернандо Алонсо: "Я бы мог спокойно попасть в пятерку, если бы не штраф"


Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что мог бы показать очень высокий результат в квалификации "Гран-при Италии". Испанец стал 13-м, но получит 35 мест штрафа на стартовой решетке.

– В квалификации я не особо напрягался, – цитирует F1i Алонсо. – Поскольку стартую все равно последним, я хотел сэкономить шины. И двигатель работал в экономном режиме. Но когда вижу время, которое показывали пилоты в третьем сегменте, понимаю, что мог бы спокойно подняться в первую пятерку, если бы не этот штраф. Но надеюсь, что в гонке смогу что-то показать. Мне нравится гоняться на мокрой трассе.

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