Фернандо Алонсо выступит в гонке "24 часа Дейтоны"

Пилот "Макларена", двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо примет участие в гонке "24 часа Дейтоны" во Флориде, сообщает Racer. В этом году он уже принял участие в "500 миль Индаианаполиса". "24 часа Дейтоны" Алонсо рассматривает как подготовку к возможному участию в "24 часах Ле-Мана".

- Мне понравилось выступать в Индианаполисе, я понял, что могу составить конкуренцию, - сказал Алонсо. - Но было трудно выходить на старт без необходимого опыта. Я хочу лучше подготовиться к "24 часам Ле-Мана".