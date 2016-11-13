Фернандо Алонсо: "В следующий раз я либо загоню Феттеля в стену, либо врежусь в него"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что в следующий раз будет действовать жестче против гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. По ходу "Гран-при Бразилии" немец и испанец боролись за седьмое место, когда Феттель выдавил Алонсо за пределы трассы и вырвался вперед. Маневр гонщика "Феррари" не понравился пилоту "Макларена".

– Погодные условия не позволяли идти на большой риск, – цитирует Motosport Алонсо. – Феттель должен понимать, что на трассе есть и другие пилоты. В следующий раз я сам либо загоню его в стену, либо врежусь в него. Возможно, после этого до него дойдет, что рядом есть и другие гонщики.

Фернандо Алонсо: "Я, в отличие от Феттеля, боролся за титул с "Феррари"