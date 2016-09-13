09:17 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "В следующих гонках "Макларен" попробует финишировать за "Ред Буллом"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо уверен, что команда выступит удачно в предстоящих гонках сезона. По словам испанца, впереди остались трассы, где машины "Макларена" будут иметь некоторое преимущество.

– Думаю, в Сингапуре, Японии, США и Абу-Даби трассы нам больше подходят, – цитирует F1i Алонсо. – В прошлом году мы многого ждали от Сингапура, получили в итоге хороший результат. Также мы удивили в Остине и Абу-Даби. Думаю, в этом году все может быть еще лучше. К чему нужно стремиться? Наверное, попробуем финишировать сразу вслед за "Ред Буллом".

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