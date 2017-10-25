Фернандо Алонсо: "В Мексике наверняка стартую с хвоста пелотона из-за проблем с двигателем"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что ему придется получить штраф на старте гонки "Гран-при Мексики". Испанец отметил, что на машине предстоит заменить детали двигателя сверх квоты.

– Мне нравится Мексика, я надеюсь, что мы устроим шоу, которого заслуживают болельщики, – цитирует F1Today Алонсо. – Но уик-энд будет сложный, потому что я наверняка стартую с хвоста пелотона из-за проблем с двигателем. Обгонять в Мексике сложно, но радует, что новые компоненты машины, которые мы опробовали в США, работают хорошо.