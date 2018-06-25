Фернандо Алонсо: "В конце гонки я мог потерять колесо"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо выразил разочарование гонкой "Гран-при Франции". Испанец сошел с дистанции на последнем круге, когда и без того замыкал пелотон.

– В конце гонки возникла проблема с колесом, – цитирует F1i Алонсо. – Поэтому я должен был свернуть в боксы – иначе потерял бы просто колесо. С самого начала гонка складывалась непросто. На первом круге были столкновения, затем много касаний без последствий. После машины безопасности мы перешли на "софт", чтобы ехать до финиша, но темп стал снижаться, поэтому сменили стратегию, а из-за виртуальной машины безопасности и эта ставка не сработала.