Фернандо Алонсо: "Трасса в Японии не прощает ошибок"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо в преддверии "Гран-при Японии" выразил надежду, что его команда сможет добиться успеха. Он отметил сложность трассы.

– Как и все гонщики, по вполне понятным причинам я обожаю приезжать на Сузуку, – признался Фернандо. – Это классическая трасса, любимая гонщиками, а ее конфигурация крайне необычная, требовательная и не прощающая ни единой ошибки. Это делает трассу очень популярной как среди болельщиков, так и среди гонщиков. Здесь крайне сложно правильно настроить автомобиль, потому что температура дорожного полотна сильно переменчива из-за непредсказуемой погоды. Мы хорошо знаем эту трассу и постараемся в пятницу выполнить всю программу по настройке автомобиля и извлечь максимум.

Что касается места, то я очень люблю приезжать в Японию. Невероятная поддержка делает этот этап особенным. Мне нравятся люди, еда, культура, и я каждый год с нетерпением жду японского этапа. Надеюсь, что мы сможем начать уик-энд на позитивной ноте и продолжим прилагать все усилия – за последние несколько гонок наш автомобиль получил много обновлений, поэтому было бы здорово попасть в очки на второй для команды домашней гонке.