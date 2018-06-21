Фернандо Алонсо: "Теперь мой приоритет - "500 миль Индианаполиса"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо подтвердил, что в следующем году хочет попытаться выиграть гонку "500 миль Индианаполиса". Испанец нацелился на так называемую "тройную корону", которая в себя включает победу в "Формуле-1" в "Гран-при Монако", победу в гонке "24 часа Ле-Мана" и в гонке "500 миль Индианаполиса". Победа в Монако у Алонсо была давно, а в этом году он выиграл "24 часа Ле-Мана".

– После окончания этого сезона я подумаю, что буду делать в следующем, – цитирует APA Алонсо. – Но после победы в Ле-Мане моим основным приоритетом станет гонка "500 миль Индианаполиса". Посмотрим, как все сложится в следующем сезоне.

"Тройную корону" удавалось ранее выиграть только Грэму Хиллу.