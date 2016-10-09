Фернандо Алонсо: "Результаты "Макларена" стали неприятным сюрпризом"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо разочарован результатом команды на "Гран-при Японии". Алонсо финишировал на 16-м месте, а его напарник по команде Дженсон Баттон – 18-м.

– То, что мы финишировали 16 и 18-ми, стало неприятным сюрпризом для нас и команды. Особенно учитывая тот факт, что в последних двух гонках мы брали очки, – приводит слова Алонсо Sky Sports. – Остается надеяться, что эта гонка была исключением и уже в следующем Гран-при мы покажем лучшие результаты. Что касается сегодняшней гонки, то было ясно с первых кругов, что машине не хватает прижимной силы и конфигурация болида для этой трассы не подходит. Надо обязательно все проанализировать и как следует подготовиться к следующей гонке.