Фернандо Алонсо: "Рад за Хэмилтона"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо рад за бывшего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который близок к своему пятому чемпионскому титулу. Пилот "Мерседеса" на 67 очков опережает Себастьяна Феттеля из "Феррари" за четыре этапа до конца сезона.

– В 2007 году было трудно представить, что принесет будущее Льюису, – цитирует F1Today Алонсо. – Но с первого дня Хэмилтон показывал свой талант и выиграл чемпионат уже в 2008 году. Мы тогда уже могли видеть, что ему по плечам пять или семь титулов. Но потом были проблемные годы из-за производительности машины, был переход в "Мерседес", что не все понимали, учитывая тогдашнюю форму команды. Но я рад за него в итоге. Он побеждал, когда машина была в форме, побеждал, когда она испытывала проблемы. Это впечатляет.