Фернандо Алонсо: "Пришло время перемен"

Сегодня гонщик "Макларена" Фернандо Алонсо объявил об уходе из "Формулы-1" по окончании этого сезона. 37-летний испанец подчеркнул, что принял это решение несколько месяцев назад, и намекнул, что может вернуться в команду в будущем.

– После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте для меня пришло время перемен. Пора двигаться дальше, – приводит официальный сайт "Формулы-1" слова Алонсо. – Я наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов. Не могу не поблагодарить те людей, которые сделали их такими особенными.

В этом сезоне еще осталось несколько гонок, и я приму в них участие с еще большей страстью, чем когда-либо.

Посмотрим, что принесет будущее, новые захватывающие вызовы не за горами. Сейчас один из самых счастливых моментов в моей жизни, но мне нужны новые приключения.​

Я хочу поблагодарить всех в "Макларене". Мое сердце всегда будет с командой. Я знаю, что в будущем она станет сильнее и лучше, и для меня настанет подходящий момент вернуться в "Формулу-1", это сделало бы меня по-настоящему счастливым. У меня отличные отношения со многими фантастическими людьми в команде, они дали мне возможность расширить мои интересы и выступить в других сериях. Сейчас я чувствую себя лучшим водителем, чем когда-либо. ​

Я принял это решение несколько месяцев назад, не сомневаясь. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить Чейза Кэрри и Liberty Media за попытки переубедить меня и всех тех, с кем я общался в это время.

Наконец, я также хотел поблагодарить мои бывшие команды, партнеров, соперников, коллег, журналистов и всех, с кем я работал в "Формуле-1". И особенно моих фанатов по всему миру. Я уверен, что в будущем наши пути снова пересекутся.