Фернандо Алонсо: "Потерял все шансы, когда оказался за Квятом"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо после "Гран-при Испании" посетовал, что он не мог обогнать гонщика "Торо Россо" Даниила Квята, информирует Crash.net. 35-летний испанец стартовал седьмым, но во втором повороте вылетел с трассы после контакта с Фелипе Массой из "Уильямса" и финишировал только 12-м.

– В конце концов, мы не заработали ни одного очка, – приводит Autosport слова Алонсо. – Из-за инцидента с Фелипе на первом круге я потерял ряд позиций. Но в любом случае мы знали, что у нас нет такого гоночного темпа, как у соперников, и окончательно потеряли все шансы, когда оказались за Квятом после пит-стопа. Я не мог обогнать его на прямых и оставался позади. С этого момента гонка для нас сильно осложнилась.

Я думаю, Масса просто не увидел меня. Впереди произошло несколько столкновений, и я решил рискнуть. Можно было остаться за ним, но мне было нечего терять. Я бы все равно откатился назад, поскольку скорости на прямых не хватало. Мало-помалу соперники наверстали упущенное. Одних было невозможно удержать позади, а других – невозможно атаковать.

Переломный момент наступит тогда, когда "Хонда" представит обновление двигателя. Думаю, у нас неплохое шасси, позволяющее регулярно бороться за попадание в третий сегмент квалификации, но двигателю не хватает мощности и надежности. Надеюсь, с надежностью мы разобрались, учитывая, что я без проблем доехал до финиша. Теперь пора сосредоточиться на следующей гонке. Будем надеяться на прогресс.

Добавим, что Алонсо прямо из Барселоны отправится в Индианаполис, где уже в понедельник, 15 мая, стартуют официальные тренировки перед 101-й в истории легендарной гонкой на "Старой кирпичнице".