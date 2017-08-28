Фернандо Алонсо поставил "Макларену" ультиматум о замене двигателя

Испанец Фернандо Алонсо поставил "Макларену" ультиматум по поводу продления контракта, который истекает в конце года, утверждает auto-motor-und-sport.de. Как заявил пилот, он не останется в команде, если она продолжит использовать моторы "Хонда". Он потребовал заменить их силовыми установками от любого другого поставщика.

Ранее появилась информация, что Алонсо начнет "Гран-при Италии" в конце стартовой решетки из-за очередных изменений в двигателе. Испанец уже был оштрафован на 30 позиций на стартовой решетке гонки "Гран-при Великобритании" за смену двигателя.