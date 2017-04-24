Фернандо Алонсо: "Положительным результатом в Сочи для "Макларена" будет финиш двумя болидами"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо надеется, что сможет финишировать в гонке на "Гран-при России" вместе со своим партнером по команде Стоффелом Вандорном. 35-летний гонщик в этом сезоне не смог завершить ни одной гонки.

– "Сочи Автодром" – интересная трасса, на которой представлены различные вызовы для пилотов, – цитирует пресс-служба "Макларена" Алонсо. – Положительным результатом для нас в Сочи будет финиш в гонке двумя болидами, потому что в последние пару уик-эндов мы испытывали проблемы с надежностью. Я следил за тестами в Бахрейне и рад, что мы смогли собрать много данных как об автомобиле, так и о силовой установке. И я знаю, что все в "Макларене" усердно трудятся, чтобы добиться прогресса как можно быстрее.

Напомним, что "Гран-при России" пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.