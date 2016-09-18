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Фернандо Алонсо: "По ходу гонки в Сингапуре я даже начал мечтать о подиуме"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен седьмым местом по итогам "Гран-при Сингапура". Испанец подчеркнул, что достигнутый результат был для команды потолком.

– Думаю, седьмое место было нашим максимумом сегодня, – цитирует Autosport Алонсо. - Мы стали лучшими, если не считать "Феррари", "Ред Булл" и "Мерседес", несмотря на то, что в Сингапуре "Макларен" все же не была четвертой по силе командой. Таким образом, мы завоевали очень хороший результат в виде седьмого места благодаря команде и тактике, поэтому я счастлив.

Старт получился успешным: из первого поворота я выехал пятым. В тот момент я даже начал мечтать о подиуме, так как предполагал, что в Сингапуре многое может случиться впереди меня. Но сегодня так ничего и не произошло. Феттель и Ферстаппен догнали и обогнали меня довольно быстро, так что седьмое место было нашим потолком сегодня.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36610-alonso-v-kakoy-moment-ya-dazhe-mechtal-o-podiume

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