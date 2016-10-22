Фернандо Алонсо: "Переход Хюлькенберга в "Рено" выгоден для обеих сторон"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо поддержал решение гонщика "Форс Индии" Нико Хюлькенберга перейти в "Рено" в сезоне-2017. Алонсо, выигравший оба своих чемпионства в составе "Рено", считает, что немец является одним из самых талантливых пилотов современной "Формулы-1" и заслуживает шанса в составе большого производителя.

– Я считаю, что это очень хорошее решение для обеих сторон, – цитирует Autosport Алонсо. – После "Форс Индии" Хюлькенбергу нужен был новый вызов. На мой взгляд, это отличный шанс для Нико стать однажды чемпионом мира. "Рено", в свою очередь, получит в свое распоряжение очень сильного пилота.