Фернандо Алонсо: "Не жалею о решении сменить "Феррари" на "Макларен"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что не жалеет об уходе из "Феррари" в 2014 году. В последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что испанец ошибся, сменив итальянскую команду на "Макларен", который испытывает проблемы.

– Я все еще думаю, что принял правильное решение, когда перешел в "Макларен", – цитирует F1i Алонсо. – Мне удалось многому научиться за это время. Да, "Феррари" в этом году снова начала побеждать. Хотя "Мерседес" все равно доминирует. Любой пилот хочет управлять конкурентоспособной машиной, бороться за победу. Но это не отменяет того, что мое решение было верным. Все равно у меня не было контракта с "Феррари" до 2017 года, когда она начала бороться с "Мерседесом".