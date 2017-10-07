Фернандо Алонсо: "Надеюсь, что новый двигатель отработает до конца сезона"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо надеется, что до конца сезона он больше не получит штрафов. Ставший десятым в квалификации "Гран-при Японии" испанец стартует с последнего ряда из-за штрафа в 35 мест за замену элементов двигателя.

– Мы хорошо поработали в квалификации, но я знал, что мои шансы будут небольшими из-за смены двигателя, – цитирует Sky Sports Алонсо. – И все же мы должны были бороться перед болельщиками. Здесь здорово поддерживают "Хонду". Замена, конечно, случилась не в самый подходящий момент. Но двигатель новый. Надеюсь, что он отработает надежно до конца сезона.