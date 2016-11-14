Фернандо Алонсо: "Мы рассчитывали оказаться выше"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался недоволен десятым местом по итогам "Гран-при Бразилии". По слова испанца, он не смог воспользоваться своими шансами.

– Мы рассчитывали оказаться выше, – приводит Autosport слова Алонсо. – Я стартовал десятым и финишировал десятым, но передо мной сошли несколько машин. Мы не сумели воспользоваться этими шансами и подняться выше.

Условия были крайне сложными сегодня. Порой я старался банально удержать машину на трассе. Видимость была ужасной, а дренажная система автодрома оставляет желать лучшего. В условиях аквапланирования трудно сокращать отставание от автомобилей, идущих впереди.

В конце концов нам удалось завоевать одно очко. Надеюсь, что в Абу-Даби мы закончим сезон на мажорной ноте.