Фернандо Алонсо: "Мы превзошли ожидания"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен седьмым местом в квалификации "Гран-при Испании". В четырех предыдущих "Гран-при" мощности машины не хватало для места в третьем сегменте квалификации.

– На этот раз все сложилось очень хорошо, – цитирует Grand Prix Алонсо. – Мы превзошли ожидания. Я очень рад. В нынешнем сезоне о седьмом месте даже мечтать было сложно. Обновления машины хорошо работают. Я чувствую уверенность в болиде. Мне это важно для хорошего выступления. Поддержка в Испании всегда дает мне дополнительную мотивацию. Рад за команду. Этот успех нас всех подстегнет.