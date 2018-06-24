Фернандо Алонсо: "Мы на своем месте"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что его команда справедливо не вышла из первого сегмента квалификации "Гран-при Франции". Испанец показал только 16-й результат.

– Нет причин беспокоиться. Мы на своем месте, – цитирует F1i Алонсо. – По ходу практики стало понятно, что мы можем претендовать на 14-15-е места. Так что все ожидаемо. В квалификации у нас посредственная производительность. Лично я могу быть доволен тем, что опередил своего партнера по команде на две десятых секунды. Баланс машины неплохой, но мы просто недостаточно быстры, чтобы претендовать на второй сегмент. Понимаем свое место.