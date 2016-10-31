Фернандо Алонсо: "Мы могли выступить лучше на "Гран-при Мексики"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался недоволен своим выступлением на "Гран-при Мексики". Испанец занял 13-е место по результатам гонки.

– Я считаю, что сегодня мы могли выступить лучше, – приводит Atuosport слова Алонсо. – К сожалению, на первом круге мы находились везде, где только можно, но не там, где нужно было оказаться.

В начале заезда случился небольшой инцидент с Карлосом Сайнсом, который поставил нас в невыгодное положение. Из-за этого я вынужден был сидеть в трафике остаток гонки: я застрял за Карлосом на 40 кругов.

У нас также случилась заминка на втором пит-стопе.

Один компаунд держался очень долго, другой износился очень быстро, поэтому было принято решение разделить наши с Дженсоном стратегии. Но даже это не помогло нам финишировать в очках. Когда у машины есть темп, то гонка дается тебе легче. Именно над этим нам и нужно работать.