Фернандо Алонсо: "Моя цель - стать чемпионом с "Маклареном"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что, несмотря на интерес к нему со стороны "Мерседеса", он хочет остаться в своей нынешней команде. После ухода немца Нико Росберга из "Формулы-1" в "Мерседесе" освободилось место пилота. Ранее менеджер испанского пилота Флавио Бриаторе заявил, что они уважают контракт с "Маклареном" и не собираются менять команду.

– Я считаю себя важной частью проекта "Макларена", – цитирует Autosport Алонсо. – Мне он нравится, и я хочу стать чемпионом с этой командой. Это моя единственная цель.