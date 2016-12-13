16:46 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Моя цель - стать чемпионом с "Маклареном"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что, несмотря на интерес к нему со стороны "Мерседеса", он хочет остаться в своей нынешней команде. После ухода немца Нико Росберга из "Формулы-1" в "Мерседесе" освободилось место пилота. Ранее менеджер испанского пилота Флавио Бриаторе заявил, что они уважают контракт с "Маклареном" и не собираются менять команду.

– Я считаю себя важной частью проекта "Макларена", – цитирует Autosport Алонсо. – Мне он нравится, и я хочу стать чемпионом с этой командой. Это моя единственная цель.

Дополнительная информация

http://www.autosport.com/news/report.php/id/127483/alonso-tells-mclaren-staff-he-staying

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dionis741

Ну да, ты так мечтал о Феррари, что и от Брауна в своё время отказался. А Феррари запорола тебе титул в 2010 году.

17:26

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