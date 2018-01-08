Фернандо Алонсо: "Моей главной целью остается завоевание третьего чемпионского титула"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что по-прежнему главной целью считает завоевание третьего чемпионского титула в "Формуле-1". Испанец параллельно старается участвовать в гонках на выносливость и IndyCar.

– Главным приоритетом остается "Формула-1" и третий чемпионский титул, – цитирует F1i Алонсо. – В этом году у "Макларена" есть хорошая возможность показать, насколько конкурентоспособной может быть машина с двигателем "Рено". Мы должны закрепиться первой группе пелотона.

Но мне также нравятся гонки других серий, которые не помешают моему участию в "Формуле-1". Гонка "24 часа Дейтоны" позволит мне понять мир гонок на выносливость, почувствовать, нравится ли мне это. Ведь у меня есть еще одна цель – выиграть тройную корону, то есть "Гран-при Монако" в "Формуле-1", "500 миль Индианаполиса" и "24 часа Ле-Мана". В этом году надеюсь попробовать победить в гонке "24 часа Ле-Мана", а в следующем еще раз попытаю счастья в гонке "500 миль Индианаполиса".