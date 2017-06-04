Фернандо Алонсо: "Моей целью остается третий титул"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо подчеркнул, что все еще надеется добыть третий чемпионский титул. Его предыдущие победы в чемпионатах мира датированы 2005 и 2006 годом.

– Моей основной целью остается завоевание третьего чемпионства, – цитирует Daily Mail Алонсо. – В этом году я хотел поучаствовать в гонке "500 миль Индианаполиса" и сделал это. В "Формуле-1" мне хочется иметь конкурентоспособную машину, и это нормальное желание любого гонщика. Хочется быть чаще на первом плане, выигрывать. В IndyCar я видел, что от меня чего-то ждут, на меня смотрят. В "Формуле-1" другая атмосфера. Я менял команды в соответствии со своим желанием и не жалею об этом. Не согласен с теми, кто говорит, что мне следовало где-то оставаться.