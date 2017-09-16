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13:38 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Мне нужно время на размышление"


Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что пока не определился со своим будущим на следующий сезон. Ранее стало известно, что новым поставщиком двигателей для команды станет "Рено".

– У меня пока нет информации об ожиданиях команды, – цитирует F1i Алонсо. – После гонки в Сингапуре все обсужу с командой. Если "Макларен" сделал такой выбор, значит, были основания. И мне интересно это обсудить. Варианты в "Формуле-1" и за ее пределами у меня есть. Мне важно иметь конкурентоспособную машину. Нужно взять время на размышление.

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