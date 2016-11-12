11:52 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Машиной я управляю лучше, чем телекамерой"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что свободные заезды – достаточно скучное зрелище. Испанец вынужден был пропустить часть пятничной практики и развлекался тем, что занял место телеоператора.

– Болельщики хотят видеть быстрые машины, – цитирует F1i Алонсо. – А это зрелище заставляет зевать. За полчаса я чуть не заснул. К счастью, нашел камеру, чтобы отвлечься. Мы должны отдать должное тем, кто приходит на трибуны посмотреть на нас. Я пытался научиться управлять камерой с помощью джойстика. Мне сказали, чтобы я снял Переса. Пытался это сделать, но вместо Серхио нашел в объективе небо и асфальт. Кажется, машиной я управляю лучше, чем камерой.

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