Фернандо Алонсо: "Макларену" будет сложно попасть в третий сегмент в Баку"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что его команде будет сложно выйти в третий сегмент квалификации "Гран-при Азербайджана". Испанец подчеркнул, что "Макларену" тяжело дается трасса в Баку.

– Здесь всегда у нас сложный "Гран-при", – цитирует F1i Алонсо. – В последние годы нам тут не хватало скорости, и это бросалось в глаза. Даже в этом году у нас на прямых заметна нехватка скорости. Попробуем разные стратегии в свободных заездах. Попытаемся увеличить максимальную скорость. Надеюсь, это сократит нехватку тема. Но я думаю, что все равно будет сложно попасть в третий сегмент.