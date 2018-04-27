11:48 | Формула-1

Фернандо Алонсо: "Макларену" будет сложно попасть в третий сегмент в Баку"


Пилот "Макларена"  Фернандо Алонсо считает, что его команде будет сложно выйти в третий сегмент квалификации "Гран-при Азербайджана". Испанец подчеркнул, что "Макларену" тяжело дается трасса в Баку.

– Здесь всегда у нас сложный "Гран-при", – цитирует F1i Алонсо. – В последние годы нам тут не хватало скорости, и это бросалось в глаза. Даже в этом году у нас на прямых заметна нехватка скорости. Попробуем разные стратегии в свободных заездах. Попытаемся увеличить максимальную скорость. Надеюсь, это сократит нехватку тема. Но я думаю, что все равно будет сложно попасть в третий сегмент.

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