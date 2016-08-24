22:55 24 августа | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Макларен" - лучшая команда в моей карьере"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо похвалил свою команду за работу, хотя в последние годы в сотрудничестве с "Хондой" за высокие места "Макларен" не борется. По словам испанца, в этой команде работают самые профессиональные специалисты, с кем он сталкивался.

– Мы движемся в правильном направлении, команда сильна, техника отличная, мы все едины, – цитирует Motorsport Алонсо. – У нас отличная команда. Наверное, это лучшая команда в моей карьере. Мы пока не боремся за высокие места, потому что есть много проблем с прошлого года. Но все решается. Главное, чтобы надежность сохранялась, а в мощности, аэродинамике мы добавляем. С точки зрения структуры работы, организации это лучшая команда, в которой я был.

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