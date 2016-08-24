Фернандо Алонсо: "Макларен" - лучшая команда в моей карьере"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо похвалил свою команду за работу, хотя в последние годы в сотрудничестве с "Хондой" за высокие места "Макларен" не борется. По словам испанца, в этой команде работают самые профессиональные специалисты, с кем он сталкивался.

– Мы движемся в правильном направлении, команда сильна, техника отличная, мы все едины, – цитирует Motorsport Алонсо. – У нас отличная команда. Наверное, это лучшая команда в моей карьере. Мы пока не боремся за высокие места, потому что есть много проблем с прошлого года. Но все решается. Главное, чтобы надежность сохранялась, а в мощности, аэродинамике мы добавляем. С точки зрения структуры работы, организации это лучшая команда, в которой я был.